Legende: Kaum zu schlagen Marlene Reusser ist bei den Frauen amtierende Schweizer Meisterin auf der Strasse und im Zeitfahren. Freshfocus

Rad: SM erneut im Thurgau

Der VC Bürglen-Märwil springt als Organisator der Schweizer Strassenmeisterschaften der Elite Männer und Frauen ein. Die Rennen in Märwil im Kanton Thurgau finden am Samstag, 31. Oktober, statt. Ursprünglich sollten die Schweizer Meisterschaften vom OK der Strassen-WM 2020 in Aigle organisiert werden. Der Anlass wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Swiss Cycling suchte daraufhin einen Ersatzorganisator. Mit den Veranstaltern der letztjährigen Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren in Weinfelden wurde ein solcher gefunden.

Triathlon: Mathis neue Leistungssport-Chefin

Die 34-jährige Tamara Mathis wird ab dem 12. Oktober als Chefin Leistungssport von Swiss Triathlon tätig. Sie löst Marianne Rossi ab, die ab dem 1. November als Verbandsmanagerin bei Swiss Olympic wirkt. Mathis verfügt über langjährige Erfahrung im Spitzensport und war unter anderem bei Swiss Ice Skating tätig.