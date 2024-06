Mit Gold im Dreistellungsmatch mit dem Gewehr über 50 Meter und Bronze über 10 Meter mit dem Luftgewehr heimste Nina Christen 2021 in Tokio gleich zwei Olympia-Medaillen für die Schweiz ein.

Drei Jahre später will die Nidwaldnerin in Paris wieder vorne mitmischen. Nicht nur aufgrund ihrer Erfolge in der Vergangenheit gehört Christen, die erneut in zwei Disziplinen an den Start gehen wird, zu den Anwärterinnen auf weiteres Edelmetall.

Kein zusätzlicher Druck

Beim Weltcup in Baku erklomm sie vor kurzem im Dreistellungsmatch das Podest. Die Form im Hinblick auf das Saison-Highlight scheint also zu stimmen. «Es ist so aufgegangen, wie ich es geplant habe. Letzten Sommer habe ich mit dem Erreichen des Quotenplatzes den ersten Schritt gemacht. Dann ging es darum, die Form zu steigern. Das hat geklappt», sagt die 30-Jährige.

Mit den hohen Erwartungen dürfte Christen, die nach ihrem Coup in Tokio in ein mentales Loch fiel, gut zurechtzukommen. «Es ist auf der einen Seite ein Druck, wenn man Titelverteidigerin ist. Bei Olympia sehe ich das aber etwas anders. Olympiasiegerin ist man ein Leben lang. Nun kommt ein neues Kapitel, da ist es egal, dass ich schon einmal Siegerin war.»

03:39 Video Christen: «Olympiasiegerin ist man ein Leben lang» Aus Sport-Clip vom 28.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 39 Sekunden.

Châteauroux statt Paris

Die Schützin aus Wolfenschiessen kann bei ihrer dritten Olympia-Teilnahme (sie war schon 2016 in Rio dabei) von ihrem reichen Erfahrungsschatz profitieren. Vor allem für den Fall, dass sie erneut in die Finals vorstossen sollte, ein nicht unwesentlicher Vorteil.

Das fünfköpfige Schweizer Schiess-Team – neben Christen wurden Audrey Gogniat, Chiara Leone, Jason Solari und Christoph Dürr selektioniert – wird wie die gesamte Konkurrenz seine Wettkämpfe 200 km südlich von Paris in Châteauroux bestreiten. Kann da überhaupt Olympia-Stimmung aufkommen?

«Das wird sicher speziell sein. Wir werden mit Paris nicht so viel zu tun haben und den ganzen Rummel nicht miterleben», meint Christen. Sie sieht daran aber auch Positives: Die Gefahr, sich von äusseren Einflüssen ablenken zu lassen, sei so geringer.