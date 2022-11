Legende: Noch in der Warteposition Für Ladina Jenny und Co. kann es erst verspätet losgehen. Keystone/Gian Ehrenzeller

Snowboard: Es kann erst in Winterberg losgelegt werden

Der Weltcup-Auftakt der Alpin-Snowboarder kann nicht wie geplant am ersten Dezember-Wochenende erfolgen. Wegen Schneemangels mussten die Parallel-Rennen in Livigno, wo 2026 die olympischen Wettkämpfe ausgetragen werden, auf den 7./8. März verschoben werden. Unmittelbar davor wird im georgischen Bakuriani (19. Februar bis 5. März) um die WM-Medaillen gefahren. Der Start in den Weltcup-Winter soll neu am 10./11. Dezember im deutschen Winterberg erfolgen.

Bob: Hasler verpasst Podest knapp

Melanie Hasler hat bei der Monobob-Weltcuppremiere in Whistler nur knapp die Podestränge verpasst. Der Aargauerin fehlte als Vierte nur eine Zehntelsekunde auf Kaillie Humphries (USA). Den Tagessieg nördlich von Vancouver holte sich die Einheimische Bianca Ribi. Die Kanadierin war um 0,27 Sekunden schneller als ihre Landsfrau Cynthia Appiah. Das Duo profitierte auch von einem Fehler der nach dem 1. Lauf führenden Laura Nolte. Die Deutsche verlor in der Entscheidung in einer Kurve die Kontrolle und wurde letztlich Siebte.