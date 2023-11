Legende: Ohne die Ski am Finaltag auspacken zu müssen Mathilde Gremaud kann dank einer geglückten Qualifikation lachen. freshfocus/Claudio Thoma

Der Slopestyle-Weltcup der Männer und Frauen im Stubaital hat am Freitag abgesagt werden müssen. Starker Wind und schlechte Witterungsbedingungen zwangen die Verantwortlichen zu diesem Schritt.

Der Wettkampf wird dennoch gewertet – auf der Basis des Abschneidens in der Qualifikation vom Vortag. Entsprechend ist auf dem Stubaier Gletscher erneut Mathilde Gremaud zur Siegerin ausgerufen worden.

Das Déjà-vu nach Chur

Im Oktober hatte die Schweizer Olympiasiegerin und Weltmeisterin das exakt gleiche Szenario erlebt. Damals hatten beim Ski-Freestyle-Weltcup-Auftakt in Chur die Finals der Big-Air-Wettkämpfe nicht stattfinden können.

00:48 Video Archiv: Wetter lässt Big Air der Ski-Freestyler in Chur nicht zu Aus Sport-Clip vom 20.10.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Nun wird die Freiburgerin also erneut dafür belohnt, dass sie schon in der Qualifikation Vollgas gegeben hatte. Gremaud kommt in Österreich in der Disziplin Slopestyle zum 3. Weltcupsieg – 6 weitere hat sie bereits im Big Air geschafft.

In den Top Ten sind aus dem Schweizer Team auch Andri Ragettli (Platz 4) und Giulia Tanno (5.) klassiert.