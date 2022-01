Der Luzerner Eisschnellläufer wird an den Europameisterschaften in Heerenveen nur vom Belgier Bart Swings geschlagen.

Rund einen Monat vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking hat Eisschnellläufer Livio Wenger für ein Ausrufezeichen gesorgt. Der Luzerner gewann an den Europameisterschaften im niederländischen Heerenveen im Massenstartrennen die Silbermedaille. Der Olympia-Vierte von 2018 von Pyeongchang musste sich in seiner Spezialdisziplin einzig dem Belgier Bart Swings geschlagen geben.

Der bald 29-Jährige schrieb mit der ersten Schweizer Medaille in einem Einzelrennen an einem Grossanlass Geschichte. Bereits vor den Titelkämpfen hatte Wenger der Schweiz im Massenstart einen Quotenplatz für Peking 2022 gesichert.