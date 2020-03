Der 12. März 2010 hat einen festen Platz in der Schweizer Sportgeschichte. Denn an jenem Tag spielte sich Einmaliges ab. Skifahrer Carlo Janka und Skispringer Simon Ammann sicherten sich fast gleichzeitig den Sieg im Gesamtweltcup.

Während Janka die grosse Kristallkugel als 1. Schweizer seit 18 Jahren (Paul Accola) gewann, sorgte Ammann für eine Premiere. Der Toggenburger ist bis heute der einzige Swiss-Ski-Athlet, der den Gesamtweltcup der Skispringer für sich entscheiden konnte.

Ein Sieg in Garmisch und einer in Lillehammer

Beide Schweizer Sportstars stellten ihren Triumph in beeindruckender Manier sicher: Janka gewann in Garmisch-Partenkirchen den letzten Riesenslalom der Saison. Und Ammann setzte sich im Springen in Lillehammer durch. Am 13. März bekam Janka die grosse Kristallkugel überreicht, einen Tag später hielt auch Ammann die begehrte Trophäe in den Händen.

Damit krönten Janka und Ammann eine überragende Saison, in welcher beide im Februar in Vancouver Olympiagold gewonnen hatten (Ammann sogar zweimal).