Der Luzerner läuft an der Eisschnelllauf-WM auf den 3. Platz. Das hat vor ihm noch kein Schweizer geschafft.

Wenger holt an der Eisschnelllauf-WM Bronze

Historischer Erfolg in Calgary

Livio Wenger hat in Kanada ein kleines Stück Schweizer Sportgeschichte geschrieben. Der Luzerner gewann in Calgary als erster Schweizer Eisschnellläufer an einer Einzelstrecken-WM eine Medaille.

In seiner Parade-Disziplin, dem Massenstart, holte er in einem taktischen und zeitweise chaotischen Rennen Bronze. Wenger lag nach einem Zusammenprall zwischenzeitlich gar auf dem Eis. Der Sieg ging an den belgischen Olympiasieger Bart Swings.

«Ich bin super glücklich»

Der 31-jährige Wenger war über seinem Coup hocherfreut: «Ich habe erst mit 19 Jahren mit dem Eisschnelllauf begonnen, es hat lange gedauert und viele Tränen gekostet, um hierher zu kommen, deshalb bin ich jetzt super glücklich.»