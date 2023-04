Legende: Steht vor seiner 27. Saison im Weltcup Simon Ammann. Keystone/EPA/ANTONIO BAT

Simon Ammann erhält bei Swiss-Ski für den kommenden Winter einen Platz im A-Kader. Damit steht der 27. Weltcupsaison des vierfachen Olympiasiegers grundsätzlich nichts im Weg. Im vergangenen Winter war Ammann erst mit Verspätung eingestiegen. Konkretes über seine Zukunftspläne ist zwar nicht bekannt, von einem Rücktritt war jedoch nie die Rede.

Die Einteilung basiert auf den Leistungen im vergangenen Winter. Ammann stiess an der WM in Planica von der Normal- und der Grossschanze in den Finaldurchgang vor und war zum Saisonende gemessen an den Resultaten die Schweizer Nummer 2 hinter Gregor Deschwanden. Der Luzerner gehört seinerseits als Einziger weiterhin der Nationalmannschaft an. Killian Peier verlor derweil diesen Status und wurde ins B-Kader zurückgestuft.

Quartett neu in Nationalmannschaft

Die höchste Einstufung für den kommenden Winter erhalten im Langlauf weiterhin Nadine Fähndrich sowie neu Valerio Grond und Janik Riebli. Bei den Biathleten schafften es Niklas Hartweg und Sebastian Stalder in die Nationalmannschaft.