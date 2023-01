Legende: Es geht wieder hoch hinaus Nicht zuletzt die Halfpipe-Wettkämpfe werden für Spektakel sorgen. Keystone/Gian Ehrenzeller

Auch 2023 trifft sich die Freestyle-Elite in Laax. Vom 1. Quali-Wettkampf am Mittwoch (im Snowboard-Slopestyle der Männer) bis zu den letzten Entscheidungen am Sonntag (im Ski-Slopestyle) messen sich über 200 Athleten und Athletinnen am Crap Sogn Gion. Insgesamt 165'000 Franken Preisgeld gibt es zu gewinnen – gleich verteilt auf beide Geschlechter.

Auf den Startlisten erscheinen ruhmreiche Namen auf wie Jan Scherrer (SUI), Marcus Kleveland (NOR), Mark McMorris (CAN), Scotty James (AUS) oder Anna Gasser (AUT) im Snowboard sowie Andri Ragettli (SUI), Birk Ruud (NOR), Alex Hall (USA) und Jesper Tjäder (SWE), Tess Ledeux (FRA) oder Mathilde Gremaud (SUI) im Freeski.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Mit SRF sind Sie bei den Laax Open hautnah dabei. Von Donnerstag bis Sonntag übertragen wir live vom Crap Sogn Gion: Donnerstag ab 09:20 Uhr: Halbfinal Snowboard-Halfpipe der Frauen, gefolgt von den Halbfinals im Freeski-Slopestyle der Männer und dem Halbfinal Snowboard-Halfpipe der Männer Freitag ab 09:55 Uhr: Halbfinal Freeski-Slopestyle der Frauen, gefolgt vom Halbfinal Snowboard-Slopestyle der Frauen Samstag ab 13:10 Uhr: Finals Snowboard-Slopestyle Männer und Frauen Samstag ab 17:25 Uhr: Finals Snowboard-Halfpipe Männer und Frauen Sonntag ab 13:10 Uhr: Finals Freeski-Slopestyle Männer und Frauen

Von Mittwoch bis Freitag werden die Qualis sowie die Halbfinals ausgetragen. Am Samstag stehen dann vier von sechs Finals auf dem Programm: Den Auftakt machen am Nachmittag die Snowboarder:innen im Slopestyle. Am Abend messen sich die Frauen und Männer unter Flutlicht im Snowboard in der Halfpipe. Den krönenden Abschluss bilden am Sonntag-Nachmittag die Ski-Slopestyle-Finals.