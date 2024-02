28-jährig wagt sich Martina Wyss, die im Telemark grosse Erfolge feiert, an eine neue Sportart. Auch auf Anraten ihres Berner Oberländer Kollegen Ryan Regez.

Die Telemark-Weltmeisterin will es jetzt auch im Skicross wissen

Mit 28 Jahren mit einer neuen Sportart anfangen und noch an die Weltspitze kommen – eigentlich fast unmöglich. Nicht aber, wenn man in einer ähnlichen Sportart schon Weltspitze ist. Martina Wyss triumphierte im Telemark bereits als Weltmeisterin (2023) sowie zweimal als Gesamtweltcupsiegerin (2022/2023).

Nun will es die Berner Oberländerin auch im Skicross wissen. Seit dieser Saison ist Wyss zweispurig unterwegs und fährt sowohl Telemark-, jene Disziplin, in der nur die Spitzen der Skischuhe durch eine Bindung fixiert sind, als auch Skicross-Rennen. In den Rennen Frau gegen Frau kann die 28-Jährige ihr Bedürfnis nach einer neuen Herausforderung stillen, das sich im vergangenen Sommer mehr und mehr bemerkbar gemacht hatte.

Legende: Ist im Schnee vielseitig unterwegs Martina Wyss. Swiss-Ski

Dabei dachte die Schweizerin zunächst, dass Skicross für sie körperlich gar nicht möglich sei. Wyss erlitt mit 20 einen Bandscheibenvorfall und hat Probleme mit dem Rücken. Doch auf Anraten von Kolleginnen und Kollegen, unter anderem auch Olympiasieger Ryan Regez, versuchte sie sich doch mal auf der Skicross-Piste – und ihr Rücken machte mit.

Derzeit muss die Berner Oberländerin in der neuen Sportart noch viele neue Erfahrungen und Routine sammeln, Anfang Februar fuhr sie im Europacup als 8. ihr bisheriges Bestresultat heraus.

Welche neuen Möglichkeiten sich Martina Wyss im Skicross erhofft und wie sie einst vom alpinen Skisport zum Telemark kam, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.