Die 49-jährige Norwegerin möchte nach 2 Jahren bei Swiss-Ski ihren Lebensmittelpunkt wieder in ihr Heimatland verlegen.

Legende: Zieht es zurück in die Heimat Guri Knotten. Keystone/Gian Ehrenzeller

Nach zwei Jahren als Verantwortliche für die Disziplinen Langlauf, Skispringen, Nordische Kombination und Biathlon beendet Guri Knotten ihr Engagement beim Schweizer Verband Swiss-Ski per Ende August. «Der Entscheid, Swiss-Ski zu verlassen, ist mir sehr schwer gefallen, denn ich durfte bei meiner Rückkehr in die Schweiz zwei beruflich sehr spannende Jahre erleben», so Knotten.

Die Norwegerin war zwischen 2010 und 2014 bereits als Cheftrainerin für das Schweizer Langlauf-Team verantwortlich.

Nachfolge noch unklar

Um die vier Sportarten mit vollem Engagement auf strategischer Ebene zu führen und allen Ansprüchen vollumfänglich gerecht zu werden, sei eine starke Präsenz ihrerseits in der Schweiz unabdingbar.

«Gleichzeitig habe ich in den vergangenen Monaten zunehmend gemerkt, dass ich mein familiäres Umfeld gerne nah um mich herum haben möchte und ich deshalb wieder in meiner norwegischen Heimat beruflich tätig sein will», so Knotten. Noch ist unklar, wer ihre Nachfolge bei Swiss-Ski antreten wird.