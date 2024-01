Legende: Fuhr zusammen mit Dario Caviezel aufs Podest Ladina Jenny. Keystone/Gian Ehrenzeller

Snowboard: Jenny/Caviezel überzeugen in Kärnten

Die Schweizer Alpin-Snowboarder haben zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes auf der Simonhöhe in Österreich ihren ersten Podestplatz in dieser Saison herausgefahren. Dario Caviezel und Ladina Jenny erreichten im nicht-olympischen Mixed-Parallel-Riesenslalom den Final. In diesem mussten sich der Bündner und die St. Gallerin, die auch abseits der Rennpiste ein Paar sind, den Einheimischen Andreas Prommegger/Sabine Schöffmann um 45 Hundertstel geschlagen geben.

Bob: Hasler/Morell auf dem 7. Rang

Das einzige Schweizer Duo musste sich im Zweierbob-Weltcup von Lillehammer mit dem 7. Rang zufriedengeben. Pilotin Melanie Hasler und Anschieberin Mara Morell verloren in Norwegen 75 Hundertstel auf die deutschen Siegerinnen Kim Kalicki und Leonie Fiebig.

00:20 Video Hasler/Morell auf dem 7. Rang Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Schlitteln: Maag wird WM-7.

Nach ihrem sensationellen Gewinn der Silbermedaille im Sprint gelang Natalie Maag an der Schlittel-WM in Altenberg kein weiterer Exploit. Die 26-jährige Zürcher Oberländerin wurde 7. im Einzel, in der olympischen Disziplin ist dies ihre beste WM-Klassierung. Weltmeisterin wurde die Österreicherin Lisa Schulte.