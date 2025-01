Legende: Musste vorzeitig die Segel streichen Mathilde Gremaud. Keystone/AP/Andy Wong

Ski Freestyle: Big-Air-Final in Kreischberg ohne Gremaud

Mathilde Gremaud hat in Österreich zum ersten Mal seit fast vier Jahren die Final-Qualifikation im Big-Air-Weltcup verpasst. Die Olympiadritte von Peking und dreifache X-Games-Siegerin in dieser Disziplin kam in der Qualifikation in Kreischberg nach zwei missratenen Sprüngen nicht über den 13. Platz hinaus. Somit ist Sarah Höfflin am Freitagabend die einzige Schweizerin im Frauenfinal. Die 34-jährige Genferin qualifizierte sich unter anderem dank der Tagesbestnote beim ersten Sprung (91,75) souverän.