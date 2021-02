Legende: Führt das Schweizer Männer-Team an Benjamin Weger. Keystone

Biathlon: Schweizer Kader für die WM in Pokljuka

Swiss-Ski bietet für die Biathlon-Weltmeisterschaften vom 9. bis 21. Februar in Pokljuka je 5 Männer und Frauen auf. Neben den 3 Gasparin-Schwestern Selina, Elisa und Aita sind an den Titelkämpfen in Slowenien auch Lena Häcki und Irene Cadurisch dabei. Bei den Männern wurden Benjamin Weger, der mit dem 3. Platz beim Massenstartrennen in Oberhof für das Schweizer Topresultat im bisherigen Winter sorgte, Jeremy Finello, Martin Jäger, Niklas Hartweg und Serafin Wiestner selektioniert. Bereits klar ist, dass in der Mixed-Staffel Weger, Finello, Selina Gasparin und Häcki zum Einsatz kommen werden.

Kader Frauen: Aita Gasparin, Elisa Gasparin, Irene Cadurisch, Lena Häcki, Selina Gasparin Männer: Benjamin Weger, Jeremy Finello, Martin Jäger, Niklas Hartweg, Serafin Wiestner Mixed-Staffel: Benjamin Weger, Jeremy Finello, Selina Gasparin, Lena Häcki

Cross-Aufgebot ebenfall da

Auch im Hinblick auf die Cross-Weltmeisterschaften in Idre Fjäll (SWE) hat Swiss-Ski das Kader ausgewählt. Folgende Athletinnen und Athleten wurden für die Titelkämpfe vom 11. bis 13. Februar 2021 selektioniert.