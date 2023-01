Legende: Überstand die Quali ohne Probleme Gregor Deschwanden in Innsbruck. Freshfocus/Reichert

Skispringen: Deschwanden in Innsbruck gegen Eisenbichler

Gregor Deschwanden wird beim 3. Springen der Vierschanzentournee am Mittwoch in Innsbruck dabei sein. Der einzige Schweizer Vertreter beendete die Qualifikation am Bergisel mit einem Flug auf 114 m auf Rang 35. Beim Auftaktspringen in Oberstdorf hatte Deschwanden den Finaldurchgang verpasst. Beim 2. Halt der Tournee in Garmisch-Partenkirchen belegte er Rang 21. Deschwanden trifft im K.o.-Duell auf den Deutschen Markus Eisenbichler, der 2019 auf dieser Schanze Weltmeister wurde. Den Qualifikationssieg in Innsbruck sicherte sich der Pole Dawid Kubacki vor Landsmann Kamil Stoch und dem Slowenen Anze Lanisek. Der Gesamtführende Halvor Egner Granerud aus Norwegen kam nicht über Rang 13 hinaus.