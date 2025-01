Legende: Der neue Head of Sports bei Swiss Curling Claudio Pescia. curling.ch

Curling: Reber und Pescia neu in der Geschäftsleitung

Die Swiss Curling Association nimmt wegweisende strukturelle Anpassungen in der operativen Führung vor. Der Verwaltungsrat hat mit Patrick Reber als Head of Operations und Claudio Pescia als Head of Sports 2 neue Schlüsselpositionen in der Geschäftsleitung vergeben. Mit dieser strukturellen Neuausrichtung soll die Basis für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Verbandes und die gezielte Förderung des Curlingsports auf allen Ebenen in der Schweiz gelegt werden. Die beiden wurden am Dienstag in Zürich im Rahmen einer Medienkonferenz vorgestellt.