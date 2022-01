Legende: Start geglückt Simon Friedli und Anschieber Andreas Haas. Freshfocus

Zweierbob: Friedli und Vogt in den Top 10

Simon Friedli hat sich beim Zweierbob-Weltcup in Winterberg zusammen mit Anschieber Andreas Haas auf dem 8. Platz klassiert. Auf das Podest fehlte dem Solothurner eine halbe Sekunde. Direkt dahinter wurde Michael Vogt zusammen mit seinem Anschieber Sandro Michel Neunter. Das Duo lag nach dem 1. Lauf (7.) noch einen Rang vor dem anderen Schweizer Schlitten. Kein Vorbeikommen gab es einmal mehr an Francesco Friedrich. Der Rekordweltmeister aus Deutschland feierte seinen 12. Saisonsieg und stellte dabei einen neuen Bahnrekord auf.

Biathlon: Single-Mixed-Staffel in den Top 10

Joscha Burkhalter und Amy Baserga haben in Oberhof für ein kleines Ausrufezeichen gesorgt. In der Single-Mixed-Staffel lief das Duo auf den guten 8. Rang. Auf seiner 2. Ablöse musste Burkhalter auf eine Strafrunde, mit einem starken 2. Laufteil und nur 2 Nachladern konnte Baserga die Schweiz aber in den Top 10 halten. Der Sieg ging an Russland vor Österreich und der Ukraine.

00:24 Video Baserga und Burkhalter in den Top 10 Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen

Biathlon: Schweizer Mixed-Staffel ohne Exploit

In der Mixed-Staffel über 4x8 km in Oberhof hat die Schweizer Biathlon-Equipe die Top-15-Plätze derweil verpasst. Sebastian Stalder, Serafin Wiestner, Elisa und Aita Gasparin liefen auf Rang 16. Der Sieg ging an Norwegen. Die Biathlon-Nation distanzierte Belarus um eine knappe halbe Minute und das drittplatzierte Frankreich bereits um über 2 Minuten.

Skispringen: Lindviks Revanche

Marius Lindvik hat das erste Weltcup-Springen nach der Vierschanzentournee für sich entschieden. Der Norweger, der in der Tournee-Wertung noch Ryoyu Kobayashi den Vortritt hatte lassen müssen, katapultierte sich in Bischofshofen mit einem starken 2. Sprung von Rang 4 zum Sieg. Lindvik gewann vor Landsmann Halvor Granerud, Jan Hörl aus Österreich und Kobayashi. Killian Peier wurde 14. und punktete als einziger Schweizer. Gregor Deschwanden verpasste den 2. Durchgang als 32. denkbar knapp.

00:45 Video Lindvik siegt in Bischofshofen Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen

Monobob: Hasler und Fontanive ausserhalb der Top 10

Die beiden Monobob-Pilotinnen Melanie Hasler und Martina Fontanive haben beim Weltcup-Rennen in Winterberg die Top 10 verpasst. Hasler, die den letzten Weltcup in Sigulda verletzungshalber verpasst hatte und noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte ist, belegte Rang 13. Die Aargauerin hat das Olympia-Ticket aber ohnehin bereits in der Tasche. Fontanive, die noch nicht für die Winterspiele in Peking qualifiziert ist, musste sich im Hochsauerland mit Platz 17 begnügen.

00:32 Video Hasler bei Comeback auf Rang 13 Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen