5. Schweizer Medaille an Jugendspielen

Legende: Strahlen über Bronze Valentine Lagger und Lorenzo Rosset. Swiss Olympic

Jugendspiele: Bronze für die Schweiz im Skicross-Mixed

Valentine Lagger und Lorenzo Rosset haben an den Olympischen Jugendspielen im südkoreanischen Gangwon Bronze im Skicross-Mixed-Bewerb gewonnen. Gold ging an Schweden, Silber an die USA. Damit steht die Schweiz nach 5 Wettkampf-Tagen bei ebensovielen Medaillen: Noémie Wiedmer holte Gold im Snowboardcross, Skifahrerin Shaienne Zehnder Silber im Riesenslalom sowie Bronze im Super-G und Leena Thommen Bronze im Skicross.