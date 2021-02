Legende: Geht für die Schweiz auf Medaillenjagd Silvana Tirinzoni, der Skip des CC Aarau. Keystone

Curling: Schweizer WM-Teams bekannt

Die Weltmeisterinnen des CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni und die Genfer Olympia-Dritten um Skip Peter De Cruz werden die Schweiz an den kommenden Curling-WM vertreten. In Best-of-5-Serien in Biel setzten sie sich als frische Schweizer Meister gegen die letztjährigen Schweizer Meister Oberwallis (Elena Stern) respektive Bern Zähringer (Yannick Schwaller) durch. Swiss Curling hatte die beiden Stechen angesetzt, weil die Meisterteams von 2020 infolge der Pandemie keine Gelegenheit bekommen hatten, sich an WM-Turnieren zu behaupten.

Noch ist offen, ob und wo die für Mitte März vorgesehene WM der Frauen nach dem Rückzug des Organisators Schaffhausen durchgeführt werden kann. Die Titelkämpfe der Männer sollten planmässig anfangs März in Calgary über die Bühne gehen können.

Skicross: Weltmeister Fiva an Corona erkrankt

Der frischgebackene Skicross-Weltmeister Alex Fiva ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab Swiss-Ski am Sonntagnachmittag bekannt. Auch der Test von Team-Kamerad Ryan Regez ist positiv ausgefallen. «Beide Athleten verspüren milde Erkältungssymptome und befinden sich nun in Isolation», hiess es in der Medienmitteilung. Die engen Kontaktpersonen seien identifiziert und in Quarantäne geschickt worden, dazu gehört auch Team-Mitglied Saskja Lack. Fiva, Regez und Lack werden somit für den Weltcup in Bakuriani (GEO), der vom 26. bis 28. Februar stattfindet, ausfallen.