Legende: Hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen Carol Bouvard. Keystone

Aerials: Knieverletzung bei Bouvard

Die Schweizer Aerials-Athletin Carol Bouvard hat sich am Knie schwer verletzt. Die 23-Jährige stürzte vor anderthalb Wochen in der Qualifikation zum Weltcup im finnischen Ruka. Die Untersuchungen am linken Knie ergaben einen Riss des vorderen Kreuzbandes, eine Meniskusverletzung sowie den Verdacht auf eine Patellaluxation, wie Swiss-Ski mitteilte. Bouvard wird zunächst physiotherapeutisch behandelt, bevor in zwei bis drei Wochen weitere Beurteilungen folgen. Allenfalls ist eine Operation nötig. Die Zürcherin hätte an den Olympischen Spielen in Peking starten sollen.

