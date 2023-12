Ski Freestyle: Werner verpasst Sieg knapp

Pirmin Werner hat den Sieg beim Saisonauftakt der Aerials-Spezialisten im finnischen Kuusamo nur knapp verpasst. Nach seinem 1. Sprung lag der Zürcher noch in Führung, musste sich im Final aber noch vom Chinesen Guangpu Qi um 0,91 Punkte abfangen lassen – und das, obwohl auch er im Final-Durchgang einen Double Full-Full-Double Full (3 Salti und insgesamt 5 Schrauben) stand und sich so auf 119 Punkte steigern konnte. Dmitro Kotowski (UKR) komplettierte das Podest. Die weiteren Schweizer, Fabian Bader (25.) und Noé Roth (28.), scheiterten bereits in der Qualifikation.

01:22 Video Der 2. Sprung von Pirmin Werner Aus Sport-Clip vom 03.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Snowboardcross: Koblet holt Platz 4

Die Schweizer Farben waren beim Weltcup im Snowboard-Cross im französischen Les Deux Alpes nicht auf dem Podest vertreten. Der Winterthurer Kalle Koblet stiess zwar in den Final vor, musste aber mit Platz 4 vorliebnehmen. Nach dem Gewinn seines Halbfinal-Heats hatte er sich wohl mehr erhofft. Dem Spanier Lucas Eguibar musste er im Final den Vorzug lassen. Den Sieg sicherte sich Eliot Grondin (CAN) vor Alessandro Hämmerle (AUT). Das beste Resultat bei den Frauen erreichte Anouk Dörig mit einer Teilnahme an den Viertelfinals.