Ski Freestyle: Schweizer Doppelsieg im Aerials

Beim Aerials-Weltcup in Almaty haben die Schweizer Männer einen historischen Doppelsieg gefeiert. Wenige Tage nach seinem 4. Platz an der WM sprang Pirmin Werner zu seinem 1. Weltcupsieg. Auf Platz 2 klassierte sich Landsmann Nicolas Gygax, der zum ersten Mal den Sprung auf das Weltcup-Podest schaffte. Noé Roth, der Sieger der Qualifikation, musste sich mit Rang 7 begnügen. Die Gesamtwertung beendete der Vorjahressieger hinter dem Russen Maxim Burow und vor Werner auf dem 2. Platz. Bei den Frauen klassierte sich Carol Bouvard in Almaty auf Rang 10. Den Sieg sicherte sich die Kanadierin Marion Thénault.

Biathlon: Fillon Maillet gewinnt auch Verfolgung

Quentin Fillon Maillet hat sich nach dem Sieg im Sprint von Nove Mesto auch in der Verfolgung nicht bezwingen lassen. Der Franzose setzte sich vor dem Norweger Johannes Thingnes Bö und seinem Landsmann Emilien Jacquelin durch. Bö machte dabei trotz 2 Schiessfehlern 7 Ränge gut. Martin Jäger wurde als bester Schweizer 28. Benjamin Weger musste sich mit Rang 39 begnügen.

Biathlon: Eckhoffs totale Dominanz

Tiril Eckhoff gewann in der Verfolgung von Nove Mesto ihr 10. Einzelrennen im Weltcup in der laufenden Saison. Die Norwegerin distanzierte die zweitplatzierte Belarussin Dzinara Alimbekawa, die ohne Schiessfehler durchkam, um knapp 35 Sekunden. Dritte wurde die Deutsche Franziska Preuss. Die Schweizerinnen überzeugten nicht. Elisa Gasparin klassierte sich auf Platz 33 und war damit noch einen Rang besser als ihre Schwester Selina, die im Vergleich zum Sprint 16 Positionen einbüsste. Aita Gasparin wurde 46.