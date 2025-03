Legende: Julie Zogg. key/Mayk Wendt (Archivbild)

Parallel-Riesenslalom: Zogg überzeugt in Polen

Alpin-Boarderin Julie Zogg ist beim Parallel-Riesenslalom in Krynica-Zdroj (POL) zum 4. Mal in dieser Saison auf das Weltcup-Podest gefahren. Die 32-jährige St. Gallerin gewann den kleinen Final gegen Lucia Dalmasso (ITA), nachdem sie im Halbfinal an Michelle Dekker (NED) gescheitert war. Die zweite Schweizerin in der K.o.-Phase, Ladina Caviezel, musste sich im Achtelfinal ebenfalls Dekker geschlagen geben. Der Sieg ging zum 6. Mal in den letzten 7 Parallel-Rennen an Ramona Hofmeister (GER). Bei den Männern waren Dario Caviezel und Gian Casanova bereits in der Qualifikation gescheitert.

Boardercross: Siegenthaler auf Rang 6

Beim Snowboardcross-Weltcup im türkischen Erzurum erreichten beide Schweizerinnen den kleinen Final. Sina Siegenthaler erzielte als 6. ihr zweitbestes Saisonresultat nach Rang 3 im chinesischen Beidahu. Die 17-jährige Noémie Wiedmer fuhr in ihrer ersten Weltcupsaison als 8. zum 3. Mal in die Top 10. Bei den Männern scheiterte der einzige Schweizer Kalle Koblet bereits im Achtelfinal.