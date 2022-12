Legende: Meldet sich beim Heim-Weltcup zurück Simon Ammann. imago images/Nordphoto

Skispringen: Ammann im Schweizer Aufgebot für Engelberg

Das Schweizer Skisprung-Team nimmt den Heim-Weltcup am Samstag und Sonntag in Engelberg mit einem Quartett in Angriff. Etwas überraschend ist auch der 41-jährige Simon Ammann wieder mit dabei. Der vierfache Olympiasieger, der seine sportliche Zukunft während des Sommers offen gelassen hatte, nimmt auf der Titlis-Schanze seine 26. Weltcupsaison in Angriff. Neben Ammann werden Gregor Deschwanden, Killian Peier und Dominik Peter vom Bakken abstossen. Nach dem enttäuschenden Saisonstart mit nur einem Platz in den Weltcup-Punkten (Deschwanden als 28. in Titisee-Neustadt) wird bereits die Qualifikation am Freitagabend eine beträchtliche Hürde.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die beiden Weltcup-Springen aus Engelberg wie folgt live: Samstag, ab 15:55 Uhr auf SRF info

Sonntag, ab 12:30 Uhr auf SRF info, später auf SRF zwei