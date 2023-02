Legende: Gewinnt mal wieder Weltcup-Punkte Simon Ammann. EPA/RONALD WITTEK

Skispringen: Ammann bester Schweizer

Simon Ammann gewinnt beim Springen in Willingen als 28. seine ersten Weltcup-Punkte der Saison. Der 41-jährige Routinier kam mit den schwierigen Verhältnissen mit Schneeregen und einer feuchten und langsamen Anlaufspur besser zurecht als mancher seiner Gegner. Nach dem ersten Sprung auf 123 m lag er sogar auf dem 24. Platz, im Finaldurchgang verlor er mit 114 m noch vier Ränge. Ammann schaffte damit in seiner 26. (!) Weltcupsaison auch die Hälfte der WM-Qualifikation. Im zweiten Springen auf der Mühlenkopfschanze im hessischen Mittelgebirge war Ammann der einzige Schweizer in den Punkten. Der zuletzt konstante Gregor Deschwanden enttäuschte mit Platz 33. Derzeit nicht zu schlagen ist der Vierschanzentournee-Sieger und Weltcupleader Halvor Egner Granerud. Der Norweger gewann zum vierten Mal in Folge – zum 22. Mal insgesamt.

Snowboard: Wicki 6. in der Halfpipe

Berenice Wicki hat bei den Freestyle-Wettkämpfen in Mammoth Mountain (USA) für das Schweizer Bestergebnis gesorgt. Die Aargauerin belegte in der Halfpipe dank einem Run, der mit 62,75 Punkten bewertet wurde, Platz 6. Die 20-Jährige hatte sich im 22 Starterinnen umfassenden Feld mit einem 71,25-Punkte-Run für den Achter-Final qualifiziert. Der Sieg ging an die Japanerin Mitsuki Ono (90,75).

Snowboard Übersicht Weltcup Frauen Übersicht Weltcup Frauen

Langlauf: Bronze für U23-Mixed-Staffel

Nadja Kälin, Nicola Wigger, Anja Weber und Antonin Savary sind an der U23-WM im kanadischen Whistler zur Bronzemedaille in der 4x5-km-Mixed-Staffel gelaufen. Das Schweizer Quartett musste sich nur knapp den siegreichen Franzosen und den Schweden auf dem Silberplatz geschlagen geben, hielt aber die norwegische Auswahl (4.) auf Distanz.