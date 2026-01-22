Legende: Kämpft in Oberstdorf um die Olympia-Teilnahme Simon Ammann. imago images/Nordphoto

Skispringen: Skiflug-WM mit Schweizer Quartett

An der Skiflug-WM in Oberstdorf haben alle vier angetretenen Schweizer die Qualifikation überstanden. Sandro Hauswirth (18.) war mit einem Sprung auf 187,5 m bester Schweizer. Gregor Deschwanden (21.), Simon Ammann (22.) und Felix Trunz (34.) schafften es ebenfalls unter die besten 40. Ammann und Trunz kämpfen im Allgäu um das letzte Olympia-Ticket im Schweizer Team. Den weitesten Flug des Tages zeigte der Slowene Domen Prevc (228,5 m). Am Freitag finden die ersten beiden Wertungsdurchgänge statt. Danach wird das Feld auf 30 Athleten verkleinert. Durchgang drei und vier werden am Samstag ausgetragen.

Ski alpin: Turnau liegt Zurbrügg

Sandro Zurbrügg hat zum zweiten Mal ein Europacup-Rennen gewonnen. Der 23-jährige Berner setzte sich im zweiten Riesenslalom im österreichischen Turnau mit 33 Hundertsteln Vorsprung vor dem Norweger Hans Grahl-Madsen durch. Zurbrügg, tags zuvor beim Sieg von Fadri Janutin als Dritter ebenfalls auf dem Podest, baute seine Führung in der Disziplinen-Wertung mit dem zweiten Saisonsieg auf 70 Punkte aus. Der Bündner Janutin klassierte sich am Donnerstag auf dem 5. Rang.