Legende: Hob in den Rocky Mountains ab Anouk Andraska. Getty/Maddie Meyer

Ski Freestyle: Andraska mit Karriere-Bestergebnis

Die Schweizer Freestyle-Skifahrer Anouk Andraska und Andri Ragettli haben beim Big-Air-Weltcup in Aspen das Podest als Vierte nur knapp verpasst. Andraska egalisierte damit ihr Karriere-Bestergebnis. Denselben Platz hatte die eben erst 21-jährig gewordene Appenzellerin bereits Anfang Januar in Klagenfurt belegt. Mathilde Gremaud, die auf den Abstecher nach Nordamerika verzichtete, und die verletzte Sarah Höfflin standen nicht am Start. Bei den Männern lag Ragettli nach zwei von drei Sprüngen im Nobelort in den Rocky Mountains noch auf dem dritten Platz, ehe er im dritten Durchgang trotz seinem besten Sprung noch eine Position verlor. Auf das Podest fehlten dem Bündner nur gerade 0,75 Punkte.