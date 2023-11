Legende: Muss auf den Weltcup in China verzichten Melanie Hasler. Keystone/OKSANA DZADAN

Bob: Keine Frauenrennen bei Weltcup-Auftakt in China

Beim Auftakt des Bob-Weltcups Mitte November in China werden die Frauen zuschauen müssen. Da nur sechs Teams am Start gewesen wären, annullierte der Internationale Bob- und Skeletonverband (IBSF) die Rennen im Monobob und Zweier, wie der «Blick» als erstes Medium berichtete. Für die IBSF ist das ein Debakel. Sechs Teams sind die Mindestanforderung für die Durchführung eines Weltcup-Rennens. Es bestand die Befürchtung, dass bei einer Verletzung zu wenige am Start gewesen wären. Betroffen ist auch Melanie Hasler, die sich für die Rennen in China angemeldet hatte.

Wintersport: Norwegen mit Bewerbung für FIS Games

Die Kandidatur von St. Moritz für die Ausrichtung der ersten FIS Games hat einen Konkurrenten. Neben den Bündnern wollen auch die Norweger in Lillehammer/Hafjell 2028 die erste Auflage dieser Grossveranstaltung organisieren. Der Wahlsieger wird beim FIS-Kongress Anfang Juni kommenden Jahres bekanntgegeben. Das Programm der FIS Games umfasst grundsätzlich Wettkämpfe in allen Skisportarten. In Zukunft wird der Event alle vier Jahre durchgeführt.