Arnet erstmals in Top 20

Legende: Sprang noch nie so gut Sina Arnet. EPA / ANTONIO BAT

Skispringen: Arnet mit Karrierebestleistung

Die Schweizer Skispringerin Sina Arnet klassiert sich beim Weltcup in Lillehammer erstmals in ihrer Karriere in den Top 20. Mit Sprüngen auf 107 und 109 m belegte die 17-jährige Engelbergerin beim Sieg der Norwegerin Silje Opseth genau den 20. Platz. Die Österreicherin Eva Pinkelnig steht zwei Wettkämpfe vor Schluss als Gewinnerin des Gesamt-Weltcups fest.