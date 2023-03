Legende: Kehrt nicht mehr in den Weltcup zurück Tiril Eckhoff. imago images/Bildbyran/Jon Olav Nesvold

Biathlon: Eckhoff beendet Karriere

Mit Tiril Eckhoff tritt innerhalb kurzer Zeit eine dritte Olympiasiegerin vom Biathlon-Sport zurück. Einen Tag nach ihrer norwegischen Landsfrau Marte Olsbu Röiseland und der Deutschen Denise Herrmann-Wick erklärte die 32-Jährige, dass sie nach der einjährigen Zwangspause wegen Corona nicht mehr in den Weltcup zurückkehren werde. Eckhoff gehörte fast 10 Jahre lang zur Weltspitze. Sie holte in dieser Zeit 8 Medaillen an Olympischen Spielen und 15 an Weltmeisterschaften. Beim Saisonfinale im letzten Jahr in Oslo hatte sie noch die Verfolgung gewonnen, bevor sie an Corona erkrankte. Seither kämpft sie mit gesundheitlichen Problemen.

Para-Snowboard: Fahrni ist Weltmeister

Para-Snowboarder Aron Fahrni hat an der WM in La Molina als erster Schweizer Gold im Banked Slalom gewonnen. Der Emmentaler setzte sich in 21,70 Sekunden klar vor der Konkurrenz durch. Mike Minor aus den USA wies auf Rang 2 bereits über eine Sekunde Rückstand auf Fahrni auf, Bronze ging an den Franzosen Maxime Montaggioni.

Snowboard: Schweizer Enttäuschungen in Rogla

Das Swiss-Ski-Team hat in den Parallel-Riesenslaloms im Snowboard Enttäuschungen hinnehmen müssen. Julie Zogg (10.), die Führende im Gesamtweltcup, Jessica Keiser (12.) und Ladina Jenny (15.) scheiterten in Rogla allesamt in den Achtelfinals. Jenny beendete die Saison dennoch als 3. im Parallel-Riesenslalom. Ausserhalb der Top 15 klassierten sich Patrizia Kummer und Larissa Gasser. Der Tagessieg ging an die Österreicherin Sabine Schöffmann. Bei den Männern wurde beim von Roland Fischnaller angeführten italienischen Dreifach-Sieg Dario Caviezel als bester Schweizer 18.