Langlauf: Svahn nach positivem Test in Isolation

Linn Svahn ist an der Tour de Ski positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 21-jährige Schwedin sei ebenso isoliert worden wie Personen, die sich in ihrer Nähe aufgehalten hätten, sagte Schwedens Teamarzt Per Andersson. Svahn zeige keine Symptome. Ein PCR-Test solle nun das positive Ergebnis des Schnelltests bestätigen. Mit einem Resultat werde am Freitagvormittag gerechnet. Svahn hatte die ersten beiden Etappen der Tour de Ski gewonnen. Auch im finnischen Langlaufteam gab es zwei positive Schnelltests. Um wen es sich handelte, wurde nicht bekanntgegeben.