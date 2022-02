Legende: Gönnt sich eine Pause Johannes Thingnes Bö. imago images

Biathlon: Bö verzichtet auf restliche Weltcups

Johannes Thingnes Bö beendet nach den erfolgreichen Olympischen Spielen in Peking mit viermal Gold und einmal Bronze seine Saison vorzeitig. Der 28-jährige Norweger wird somit nicht mehr an den 3 noch ausstehenden Weltcup-Anlässen teilnehmen. Bö liegt vor den Rennen in Kontiolahti (FIN), Otepää (EST) und Oslo im Gesamtweltcup nur auf dem 5. Rang. Damit hätte er ohnehin so gut wie keine Chance mehr gehabt, den vierten Gesamtsieg in Serie zu holen. «Sowohl körperlich als auch geistig war das letzte Jahr in Bezug auf die Corona-Massnahmen und die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele besonders herausfordernd. Seit den letzten Spielen 2018 war kein Platz für eine längere Pause, deshalb nehme ich mir jetzt eine Auszeit, um für die nächsten vier Jahre bis Olympia 2026 in Antholz bestens gerüstet und hochmotiviert zu sein», sagte Bö in einer Verbandsmitteilung.