Legende: Entschied den kleinen Final zusammen mit Gian Casanova für sich Flurina Bätschi. Keystone/Mayk Wendt

Snowboard: Bätschi/Casanova auf Platz 3

Die Schweizer Snowboarder Flurina Bätschi und Gian Casanova sind beim Weltcup in Bad Gastein im Mixed-Teamwettkampf auf den 3. Platz gefahren. Im kleinen Final setzten sich die Bündnerin und der St. Galler gegen ihre Landsleute Julie Zogg und Dario Caviezel durch. Im Halbfinal hatten Bätschi/Casanova gegen Sabine Payer und Andreas Prommegger verloren, die später für einen österreichischen Heimsieg sorgten.

Universitätsspiele: Wohler holt Medaille im Langlauf

Die Langläuferin Carla Wohler hat die erste Schweizer Medaille an den Welt-Universitätsspielen in Turin gewonnen. Über 10 km Skating lief die Berner Oberländerin, die in Luzern studiert, auf den 3. Platz – 14,5 Sekunden hinter der polnischen Siegerin Izabela Marcisz.