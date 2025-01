Legende: Egalisiert in Bad Gastein das zweitbeste Karriereresultat Flurina Bätschi. Keystone/Gian Ehrenzeller

Snowboard: Bätschi Vierte in Bad Gastein

Flurina Bätschi hat den zweiten Weltcup-Podestplatz ihrer Karriere knapp verpasst. Die 21-jährige Davoserin belegte im Parallelslalom in Bad Gastein den 4. Platz. Bätschi hatte im Halbfinal gegen die Gesamtweltcup-Führende und spätere Zweite Tsubaki Miki hauchdünn das Nachsehen und kam im Lauf um Platz 3 gegen die Italienerin Elisa Caffont in guter Position zu Fall. Rang 4 ist zusammen mit Yanqing im Dezember gleichwohl ihr zweitbestes Weltcupresultat nach dem 3. Platz im Heimrennen in Davos vor Weihnachten. Bei den Männern schied Gian Casanova (7.) als bester Schweizer in den Viertelfinals aus.

Curling: Reber und Pescia neu in der Geschäftsleitung

Die Swiss Curling Association nimmt wegweisende strukturelle Anpassungen in der operativen Führung vor. Der Verwaltungsrat hat mit Patrick Reber als Head of Operations und Claudio Pescia als Head of Sports 2 neue Schlüsselpositionen in der Geschäftsleitung vergeben. Mit dieser strukturellen Neuausrichtung soll die Basis für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Verbandes und die gezielte Förderung des Curlingsports auf allen Ebenen in der Schweiz gelegt werden.