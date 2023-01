Legende: Erstmals in den Top 20 Gregor Deschwanden. Keystone/AP Photo/Michal Dyjuk

Skispringen: Deschwanden auf dem 20. Rang

Beim Weltcup-Skispringen in Zakopane hat Gregor Deschwanden mit dem 20. Platz sein bestes Ergebnis in dieser Saison erreicht. Im 1. Weltcup-Wettkampf nach der Vierschanzentournee belegte Deschwanden nach dem ersten Durchgang den 16. Platz, obwohl er unter den 30 Finalisten die zweitschlechtesten Bedingungen vorfand. Er bekam über 20 Kompensationspunkte gutgeschrieben. Im 2. Durchgang, in dem er 4 Ränge einbüsste, flog Deschwanden 5 Meter weiter; der Sprung war wegen der jetzt besseren Bedingungen jedoch weniger wertvoll. Die Besten des Winters dominierten auch in der Hohen Tatra. Der norwegische Tournee-Sieger Halvor Granerud siegte 1,1 Punkte vor dem Polen Dawid Kubacki.

Ski: Wyler holt Bronze im Super-G

Eric Wyler hat an der Winter-Universiade in Lake Placid (USA) eine Bronzemedaille gewonnen. Der 21-jährige Student der FernUni Schweiz wurde im Super-G nur vom Weltcup-erfahrenen Jan Zabystran (CZE) und um eine Hundertstel von Luca Taranzano (ITA) geschlagen. Mit Loïc Chable, Andri Moser und Gianluca Böhm auf den Rängen 7 bis 9 fuhren drei weitere Schweizer in die Top 10.