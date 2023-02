Legende: Keine Rennen mehr diesen Winter Emilien Jacquelin. Keystone/Matthias Schrader

Biathlon: Keine Rennen mehr für Jacquelin in diesem Winter

Emilien Jacquelin hat nur wenige Tage nach dem Gewinn von Staffel-Gold an der Biathlon-WM in Oberhof seine Saison vorzeitig beendet. An den letzten drei Weltcups in Nove Mesto, Östersund und Oslo wird er nicht starten. «Der Tank ist leer. Traurig, aber beruhigt, verkünde ich, dass ich meine Saison beende», schrieb der 27-jährige Franzose auf Instagram. «Die letzten Monate und Jahre waren sehr heftig. Ich habe mir nie wirklich Zeit genommen, um abzuschalten und auf mich zu hören.» Bereits zuvor hatte Jacquelin, der eine schwierige Saison mit vielen Misserfolgen durchlebte, mentale Probleme offenbart.