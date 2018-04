Schlusspunkt in Pyeongchang

Sichtlich gerührt unter Tränen erklärte Biathlet Emil Hegle Svendsen vor den Medien in Oslo seine Laufbahn für beendet. Der Fahnenträger der norwegischen Olympia-Delegation hatte zuvor seine Saison wegen einem hartnäckigen Grippe-Virus schon vorzeitig beenden müssen. Der heute 32-Jährige gewann in seiner Karriere 4 Mal Olympia-Gold. Bei 12 Weltmeisterschaften und 38 Weltcups stand er zudem zuoberst auf dem Treppchen.

In den letzten Wochen hatten bereits Svendsens Teamkollege, Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen, und Langlaufkönigin Marit Björgen ihre Rücktritte bekannt gegeben.

Ski alpin: Kein finales Meisterschaftsrennen

Der für Montag vorgesehene Riesenslalom der Männer an den nationalen Titelkämpfen in Meiringen musste abgesagt werden. Wegen des starken Föhns konnten die Transportlifte nicht in Betrieb genommen werden. Das Rennen wird gemäss Informationen von Swiss-Ski nicht nachgeholt.