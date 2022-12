Legende: Sollte bald wieder im Weltcup zu sehen sein Marte Olsbu Röiseland. IMAGO/Scanpix

Biathlon: Röiseland steht vor Comeback

Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland kehrt nach ihrer gesundheitlichen Zwangspause in den Weltcup zurück. Die 32-jährige Norwegerin plant ihr Comeback beim ersten Weltcup im neuen Jahr vom 5. bis 8. Januar im slowenischen Pokljuka. Röiseland, in Peking dreifache Olympiasiegerin, hatte sich im März mit dem Coronavirus infiziert und klagte anschliessend immer wieder über diverse Beschwerden, ehe sie während der Vorbereitung im September auch noch an einer Gürtelrose erkrankte. Die elffache Weltmeisterin liess als Folge davon die ersten drei Weltcup-Stationen in Kontiolahti, Hochfilzen und Le Grand-Bornand aus.