Biathlon: Saisonbestleistung für Elisa Gasparin

Trotz eines Schiessfehlers hat Tiril Eckhoff auch den Sprint in Oberhof gewonnen. Die Norwegerin setzte sich bei ihrem 6. Saisonsieg mit 9,3 respektive 12,6 Sekunden Vorsprung auf Dorothea Wierer (ITA) und Lisa Theresa Hauser (AUT) durch. Den Schweizerinnen gelang kein Top-Ergebnis. Elisa Gasparin realisierte aber mit dem 25. Rang (bei einem Schiessfehler) ihre beste Klassierung der Saison. Aita Gasparin lief auf Rang 30. Auch Lena Häcki gewann als 40. noch einen Weltcuppunkt.

Skispringen: Ammann verzichtet erneut auf Weltcup

Der ausser Form geratene Simon Ammann verzichtet nach Titisee-Neustadt auch auf die Springen am kommenden Wochenende in Zakopane. Der vierfache Olympiasieger stösst dafür am Samstag und Sonntag beim Continental Cup in Innsbruck vom Balken ab. In der zweithöchsten Wettkampfserie will der Toggenburger wieder den Anschluss finden. Diesen Winter hat er noch keinen einzigen Weltcuppunkt geholt. In Zakopane steht am Samstag zunächst ein Teamwettkampf im Programm. Gregor Deschwanden, Dominik Peter, Andreas Schuler und Sandro Hauswirth vertreten die Schweizer Farben in Polen.