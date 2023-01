Biathlon: Schweizerinnen auf dem 4. Rang

Die Schweizer Biathletinnen haben in der Weltcup-Staffel in Ruhpolding das Podest nur knapp verpasst. Amy Baserga, Aita Gasparin, Elisa Gasparin und Lena Häcki-Gross klassierten sich in Oberbayern auf dem 4. Rang. Für die Equipe wäre gar noch mehr als das beste Saisonresultat drin gelegen: Vor dem letzten Schiessen kämpfte Häcki-Gross um einen Top-3-Rang, 3 Nachlader machten ihr aber einen Strich durch die Rechnung. So kam die Schweiz hinter Norwegen, Deutschland und Italien mit lediglich 2,8 Sekunden Rückstand aufs Podest ins Ziel. Mit solchen Leistungen könnte es für die Schweizer Staffel diese Saison aber noch zu mehr reichen, schon nächste Woche in Antholz (ITA) winkt die nächste Chance. Zuvor steht am Sonntag in Ruhpolding noch der Massenstart auf dem Programm (ab 14:40 Uhr live bei SRF).

Snowboardcross: 1. Gold an Universiade

Sophie Hediger hat der Schweiz an den 31. World University Games in Lake Placid (USA) die erste Medaille beschert. Die Snowboardcrosserin, welche auch an Olympia 2022 teilnahm (Platz 7 im Team-Wettkampf), sicherte sich Gold. Die 24-jährige Bündnerin trotzte den widrigen Wetterverhältnissen und gewann zuerst den Halbfinal-Lauf und dann den Final.

Skispringen: Kasai bei Comeback ohne Chance

Im zweitklassigen Continental Cup konnte der mittlerweile 50-jährige Noriaki Kasai bei seiner Rückkehr auf die Wettkampfbühne nicht überzeugen. Der Japaner landete in seiner Heimat Sapporo mit einem Sprung auf 104,5 m nur auf Rang 37 unter 44 Teilnehmern und verpasste den 2. Durchgang. Für Kasai war es auf dieser Wettkampfstufe der erste Auftritt seit Dezember 2020.