Legende: Künftig für das Schweizer Biathlon tätig Ricco Gross. imago images/Ernst Wukits

Biathlon: Prominenter Trainer-Zugang für Schweizer Team

Der frühere deutsche Biathlet Ricco Gross betreut in Zukunft eine Trainingsgruppe in der Schweiz. Der viermalige Olympiasieger und neunfache Weltmeister stösst zum Ostschweizer Nachwuchsteam in Lenzerheide, wie der Biathlon Stützpunkt Ostschweiz mitteilte. Der 53-jährige Gross, Schwiegervater von Lena Häcki-Gross, wird eine Trainingsgruppe mit sieben Junioren- und Eliteathleten betreuen, welche sich ausserhalb von Swiss-Ski organisiert. Nach seiner Aktivkarriere war Gross Trainer in Deutschland, Russland, Österreich und zuletzt in Slowenien.