Legende: Hat ein beeindruckendes Palmarès Marte Röiseland. Keystone/EPA/Norway Out/Rodrigo Freitas

Biathlon: Röiseland tritt zurück

Die norwegische Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Röiseland zieht nach dem Saisonende an diesem Sonntag einen Schlussstrich. Das gab die 32-Jährige am Dienstag auf einer Medienkonferenz in Oslo bekannt. Der Heim-Weltcup am Holmenkollen werde ihr letzter sein. Ihr Karriereende anzukündigen, sei seltsam und traurig, fühle sich aber auch unglaublich richtig an. «Ich bin stolz darauf, was ich erreicht habe. Ich habe mehr erreicht, als ich mir hätte erträumen können», sagte Röiseland sichtlich gerührt. Die dreimalige Peking-Olympiasiegerin ist die erfolgreichste Skijägerin der jüngeren Vergangenheit und löste zuletzt bei der WM in Oberhof (zweimal Gold und einmal Bronze) Magdalena Neuner als Frau mit den meisten Goldmedaillen ab. Insgesamt bringt es Röiseland auf 7 Olympia- und 17 WM-Medaillen.