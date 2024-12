Legende: Verlor einige Plätze Joscha Burkhalter. SRF

Biathlon: Männer-Staffel in Top 10

Die Schweizer Männer-Staffel hat zum Abschluss des ersten Weltcup-Wochenendes im finnischen Kontiolahti nicht über sich hinauswachsen können. Das Quartett klassierte sich auf dem 8. Rang. Nach einem gelungenen Auftakt – Startläufer Sebastian Stalder übergab an 3. Position – fiel Joscha Burkhalter bis auf Platz 13 zurück. Jeremy Finello und Niklas Hartweg machten auf ihren Strecken wieder 5 Ränge gut. An der Spitze mussten sich die erfolgsverwöhnten Norweger für einmal Frankreich geschlagen geben. Das Podest komplettierte das Team aus Schweden.

Snowboard: Zogg fährt auf Rang 3

Beim Weltcup-Auftakt im chinesischen Mylin ist Julie Zogg als 3. aufs Podest gefahren. Im Parallel-Slalom setzte sich die 32-jährige St. Gallerin gegen Ester Ledecka durch, die tags zuvor im Riesenslalom triumphiert hatte. Zwei Hundertstel entschieden zugunsten von Zogg, die sich in der für sie schwierigen letzten Saison mit einem einzigen Podestplatz hatte begnügen müssen. Zoggs Teamkolleginnen Ladina Caviezel und Flurina Bätschi scheiterten ebenso im Achtelfinal wie Dario Caviezel bei den Männern. Bei den Frauen gewann die Österreicherin Sabine Payer, bei den Männern siegte der Italiener Maurizio Bormolini.

Legende: Beim Saisonauftakt auf dem Podest Julie Zogg (Archiv-Bild). Keystone / LUKASZ GAGULSKI

Eisschnelllauf: Wenger auf Platz 5

Eisschnellläufer Livio Wenger ist beim Weltcup in Peking im Massenstart-Rennen auf den 5. Platz gelaufen. Damit verbesserte sich der 31-jährige Luzerner gegenüber dem Saisonauftakt in Nagano eine Woche zuvor. In Japan hatte er in seiner Paradedisziplin den 7. Platz belegt. Beim Massenstart der Frauen wurde Kaitlyn McGregor Neunte, Ramona Härdi landete auf Rang 16.