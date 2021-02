Legende: Müssen an der WM ohne Zuschauer auskommen Die Biathleten. Keystone

Keine Zuschauer in Pokljuka

Die Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka findet ab der kommenden Woche nun doch ohne Zuschauer statt. Das bestätigte der Weltverband IBU auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bis zuletzt hatten die Veranstalter gehofft, dass an den neun Wettkampftagen mit insgesamt zwölf Medaillenentscheidungen trotz der Corona-Pandemie zumindest 500 Fans pro Tag an die Strecken kommen können. Diese Pläne wurden vor dem Start am kommenden Mittwoch jedoch wieder verworfen.