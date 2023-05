Legende: Bekommt einen neuen Chef Skispringer Gregor Deschwanden. Keystone/EPA/Christian Bruna

Ski nordisch: Bieri folgt auf Schödler

Der Berner Joel Bieri wird neuer Disziplinenchef Skispringen und Nordische Kombination bei Swiss-Ski. Er folgt per 1. Juni auf Berni Schödler, der den Verband Ende vergangener Saison nach 13 Jahren verlassen hat. In den letzten drei Jahren war der 33-Jährige als Chef Nachwuchs in den Sportarten Skispringen und Nordische Kombination bei Swiss-Ski tätig. Bieri ist ehemaliger Kader-Athlet in der Nordischen Kombination und gewann als Aktiver an Schweizer Meisterschaften zweimal Bronze (2008 und 2009). Auf Stufe Weltcup erreichte er mit der Schweiz im Januar 2010 beim Team-Wettkampf in Schonach den 4. Platz.