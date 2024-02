Legende: Ein Podestplatz kommt selten allein Sophie Hediger schaffte es auch in Georgien in die Top 3. Keystone/MAYK WENDT

Snowboardcross: Hediger doppelt in Georgien nach

Nur eine Woche nach ihrer Podest-Premiere in St. Moritz ist Sophie Hediger erneut in die Top 3 gefahren. Im georgischen Gudauri wurde die 25-Jährige Dritte. Sie musste sich einzig der Französin Chloé Trespeuch und St.-Moritz-Siegerin Eva Adamczykova (CZE) geschlagen geben. Aline Albrecht und Sina Siegenthaler waren bereits im Viertelfinal hängengeblieben. Bei den Männern klassierte sich Kalle Koblet als einziger Schweizer auf Rang 6. Eliot Grondin (CAN) siegte vor Alessandro Hämmerle (AUT) und Cameron Bolton (AUS).

Aerials: Werner und Roth verpassen Final

Der Abstecher nach Deer Valley (USA) hat sich für die Aerials-Athleten Pirmin Werner und Noé Roth nicht gelohnt. Die beiden Schweizer verpassten den Final der Top 12 und mussten mit den Rängen 14 (Werner) und 16 (Roth) vorliebnehmen. Der Sieg ging an den Kanadier Alexandre Duchaine mit 102,57 Punkten knapp vor Connor Curran (USA/102,22) und dem Chinesen Qi Guangpu (100,81).