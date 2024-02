Legende: Beide wieder zurück in der Heimat Sowohl für Sandro Michel als auch für Michael Vogt kommt die WM aber zu früh. Keystone/AP Photo/Oksana Dzadan/Archiv

Bob: Michel in der Schweiz

Der Schweizer Anschieber Sandro Michel konnte nach einer 3. OP von der Klinik Dresden in die Schweiz zurückgeflogen werden. Er hatte sich bei einem Trainingssturz schwer verletzt und wird nun in einem Schweizer Spital weiter behandelt. Der Pilot Michael Vogt erlitt eine schwere Hirnerschütterung und Prellungen. Er ist schon länger zurück in der Schweiz, hat nun aber wie erwartet entschieden, dass ein Start an der WM in Winterberg – an diesem Wochenende im Zweier, am darauffolgenden im Vierer – zu früh kommen würde. Hingegen konnte der nur leicht verletzte Anschieber Andreas Haas nach Winterberg reisen. Er wird im Zweier von Simon Friedli starten.

Langlauf: Johaug im Engadin am Start

Norwegische Medien mutmassen schon länger über ein Comeback von Therese Johaug. Nun wird die Langlauf-Ikone am 3. März beim Engadin Frauenlauf an den Start gehen, wie die Organisatoren mitteilten. Für die vierfache Olympiasiegerin und 14-fache Weltmeisterin ist es der 1. Wettkampf seit fast 2 Jahren. Vor 10 Monaten wurde Johaug Mutter. Am Engadin Frauenlauf, der im Rahmen der Engadin Marathonwoche stattfindet, möchte die 35-Jährige ihre Form testen.