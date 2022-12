Bob: Zweiter Podestplatz für Vogt/Michel

Der Schweizer Bob-Pilot Michael Vogt hat im dritten Weltcuprennen der Saison zum zweiten Mal den Sprung auf das Podest geschafft. Gemeinsam mit Anschieber Sandro Michel fuhr er in Lake Placid (USA) wie schon vor zwei Wochen auf Rang 3. Auf die Bestzeit der Deutschen Lochner/Fleischhauer verlor das Schweizer Duo 0,38 Sekunden. Platz 2 holte sich das Gespann Friedrich/Schüller (GER). Der zweite Schweizer Zweierbob mit Pilot Simon Friedli und Anschieber Andreas Haas klassierte sich auf Platz 7.

Bob: Hasler knapp neben dem Podest

Bei den Weltcuprennen in Lake Placid verpasste die 24-jährige Schweizerin Melanie Hasler im Monobob eine Podest-Klassierung bloss um drei Zehntel. Hinter den Deutschen Laura Nolte (1.) und Lisa-Marie Buckwitz (3.) und der US-Amerikanerin Kaillie Humphries (2.) belegte sie den 4. Platz – ihre beste Platzierung im Monobob. Einzig im Zweierbob schaffte es Melanie Hasler bislang zweimal aufs Podest.

Skispringen: Schweizer enttäuschen in Engelberg

Beim Heim-Weltcup in Engelberg haben die Schweizer Springer eine herbe Niederlage erlitten. Keiner aus dem Trio Gregor Deschwanden (36.), Killian Peier (42.) und Dominik Peter (44.) schaffte es in den zweiten Durchgang. Simon Ammann, der in Engelberg zum ersten Mal in dieser Saison im Weltcup antrat, war schon in der Qualifikation gescheitert. Letztmals hatte in Engelberg 2002 kein Schweizer Punkte geholt. Der Sieg ging an den Slowenen Anze Lanisek, der zum dritten Mal in dieser Saison zuoberst auf dem Podest steht. Lanisek überflügelte den Halbzeitführenden Dawid Kubacki (POL) mit einem Satz auf 142 Meter im Finaldurchgang noch. Dritter wurde Kubackis Landsmann Piotr Zyla. Am Sonntag findet in Engelberg das zweite Springen statt (ab 12:30 Uhr live auf SRF info und in der Sport App). Ammann verzichtet auf einen Start.

Snowboardcross: Koblet mit 3. Podestplatz der Karriere

Im 3. Rennen dieser Saison fuhr Kalle Koblet zum 3. Mal in seiner Karriere im Snowboardcross auf das Weltcup-Podest. Der 25-jährige Zürcher musste sich auf italienischem Boden in Breuil-Cervinia im Final dem französischen Premierensieger Loan Bozzolo und dem deutschen Weltcupführenden Martin Nörl geschlagen geben. Seinen ersten Podestplatz im Weltcup hatte Koblet im März 2021 als 2. im georgischen Bakuriani erreicht, in diesem März war er auf der Reiteralm (AUT) 3. geworden.

Ski: Good mit erstem Slalom-Sieg im Europacup

Nicole Good gewann im Südtirol zum ersten Mal auf Stufe Europacup ein Slalom-Rennen. Die 24-jährige St. Gallerin setzte sich in Ahrntal 47 Hundertstel vor der zweitplatzierten Schwedin Moa Mussener Boström durch. Tags zuvor auf der gleichen Piste im zweiten Lauf noch ausgeschieden, verbesserte sich Good im Finaldurchgang von Position 3 auf 1. Für Good war es der zweite Europacupsieg, nachdem sie 2019 bereits einmal in einer Kombination triumphiert hatte. Im Weltcup erreichte sie kürzlich in Levi (19.) und Sestriere (20.) zum ersten Mal die Top 20.