Bob-Weltcup der Frauen in Peking abgesagt

Legende: Weltcup-Auftakt verzögert sich Noch keine Rennen für die Bobfahrerinnen. Memmler/Expa/freshfocus

Bob: Zu wenige Teilnehmerinnen für Auftakt

Der Start der Bobfahrerinnen in die neue Weltcup-Saison ist verschoben worden. Aufgrund der geringen Zahl von Teilnehmerinnen wurde der für die kommende Woche geplante Auftakt-Wettbewerb der Frauen auf der Olympia-Bahn in Peking abgesagt. Nun starten die Frauen erst vom 4. bis 10. Dezember im französischen La Plagne in die Saison. Nur gerade sieben Frauen-Schlitten waren für Peking gemeldet.