Legende: Stürzte im Vorfeld der WM Jonas Bösiger. Archiv/Keystone/EPA/Mark Cristino

Snowboard: Sprunggelenk-Verletzung bei Bösiger

Freestyle-Snowboarder Jonas Bösiger hat sich bei einem Sturz im WM-Trainingscamp in Laax eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Der 27-Jährige erlitt einen Riss im Syndesmoseband und wird für mindestens 6 Wochen ausfallen. Damit verpasst Bösiger auch die am 19. Februar beginnenden Weltmeisterschaften im georgischen Bakuriani. Mit seinen Resultaten aus der aktuellen Saison hatte der Schwyzer die Selektionskriterien erfüllt und sich für einen Startplatz empfohlen. Der definitive Selektionsentscheid im Bereich Snowboard Freestyle wird im Verlauf der nächsten Tage getroffen.